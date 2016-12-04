أسرة مارسيال تتدخل لإنقاذ مستقبله مع مانشستر يونايتد

يواجه أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ظروفًا صعبة للغاية، أدت إلى تراجع مستواه منذ بداية الموسم الجاري.

وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة “ميرور” البريطانية إلى أن والد مارسيال ووالدته سيرحلان من فرنسا، للبقاء بجوار ابنهما في مدينة مانشستر لإنقاذ مسيرته مع الفريق من الضياع.

ولفتت إلى أن وجود والدي مارسيال، سيساعداه على تجاوز كبوة عدم ظهوره بشكل مميز في بطولة أمم أوروبا “يورو 2016″، وكذلك الأزمة النفسية بشأن انفصاله عن زوجته.

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، أكد أن مارسيال يعاني من أزمات شخصية، أثرت كثيرًا على مستواه، وتراجع معدله التهديفي.

وانتفض مارسيال مؤقتًا من هذه الكبوة، بتسجيل هدفين في مرمى وست هام يونايتد الأسبوع الماضي، ليقود مانشستر يونايتد لفوز عريض بنتيجة 4-1، والتأهل لمواجهة هال سيتي في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

كووورة

شام تايمز

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