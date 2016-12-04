مجدداَ .. وفاة 32 شخصا بانفجار منجم فحم شمال الصين

اعلنت الصين, يوم الاحد, عن مقتل 32 شخصا بانفجار منجم فحم بمدينة “تشيفينغ” شمال البلاد.

وذكرت وكالة انباء الصين (شينخوا) ان ” 32 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الانفجار الغازي في منجم للفحم بمدينة تشيفينغ التابعة لمنطقة منغوليا الداخلية، ذاتية الحكم شمال الصين”.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن “181 شخصًا كانوا يعملون تحت الارض أثناء وقوع الانفجار، تمكن 149 منهم من الخروج”.

وأرسلت السلطات الصينية 268 شرطيًا و119 من أفراد طواقم الإنقاذ والخدمات الطبية إلى موقع الحادث.

وجاءت الحادثة بعد أيام قليلة على مصرع 21 عاملًا بانهيار منجم للفحم في مقاطعة هيلونغجيانغ، شمال شرقي البلاد.

وتعد صناعة التعدين من الصناعات “غير الآمنة” في الصين، حيث يلقي الآلاف من عمال المناجم مصرعهم سنوياً، جراء حوادث تتفاوت بين الانفجارات والحرائق والفيضانات، أثناء تواجدهم في أماكن عملهم.

وتقع غالبية تلك الحوادث بسبب تجاهل تطبيق قواعد الأمن والسلامة في المناجم، التي تفتقر إلى أبسط التجهيزات الأساسية اللازمة.

شام تايمز

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