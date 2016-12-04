سكوتلندا تحظر التدخين في السيارات

لندن ـ “شام تايمز”: ستبدأ اسكتلندا اعتباراً من الخامس من كانون الأول/ديسمبر الحالي بتطبيق تشريع جديد يجرّم التدخين داخل السيارات، في حال تواجد فيها أشخاص دون سن ثمانية عشر عاماً.

وأكدت السلطات الاسكتلندية أن التشريع الجديد يهدف إلى حماية الأطفال من المدخنين في السيارات، بعد أن حظي على إجماع النواب عند طرحه للتصويت في برلمانها المحلي، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وانتقد نشطاء حقوق المدخنين في اسكتلندا التشريع الجديد واعتبروه “خطوة عبثية من سلوك المعايير الأخلاقية الفارغة”، في حين أكد وزير الصحة في الحكومة الاسكتلندية أن “المواد الكيميائية السامة المنبعثة من دخان التبغ تشكل خطراً على الأطفال بشكل خاص في السيارات”.

ويفرض تشريع حظر التدخين في السيارات غرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 1300 دولار، على المخالفين.

وكانت انكلترا وويلز ادخلتا تشريعاً مشابهاً عام 2015 بعد قرارهما حظر التدخين في الأماكن المغلقة، غير أن السلطات المختصة فيهما تواجه صعوبات في فرض حظر التدخين داخل السيارات.

شام تايمز

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