بريطانيا ترفض منح تأشيرات زيارة لمطارنة سوريين وعراقيين رغم تلقيهم دعوة للقاء ولي عهدها

لندن ـ “شام تايمز”: رفضت بريطانيا منح تأشيرة زيارة إلى ثلاثة مطارنة من سوريا والعراق لزيارة المملكة المتحدة، رغم تلقيهم دعوة للقاء ولي عهدها الأمير تشارلز.

وذكرت صحيفة (صندي إكسبريس) أن وزارة الداخلية البريطانية ابلغت رجال الدين المسيحيين البارزين الثلاثة، مطران حمص وحماة سلوانس بطرس نعمة ومطران الموصل نيقوديموس داوود شرف ومطران وادي نينوي في شمال العراق تيموثويس موسى شماني، أن النزل المخصص لضيوف تكريس أول كاتدرائية للسريان الأرثوذكس في المملكة المتحدة “لا تتوفر فيه أي غرف شاغرة، وأنهم لا يملكون ما يكفي من المال لإعانة أنفسهم وقد يقدمون على البقاء في المملكة المتحدة”، حين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات زيارة إلى بريطانيا.

وقالت إن منتقدين وصفوا القرار بأنه “لا يصدق على اعتبار أن وزارة الداخلية البريطانية منحت تأشيرات زيارة إلى المملكة المتحدة لقيادات اسلامية متطرفة للمشاركة في المناسبة نفسها بكاتدرائية القديس توماس في لندن” والتي تحدث فيها الأمير تشارلز، في حين قامت والدته الملكة إليزابيث الثانية ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بتوجيه رسائل تهنئة شخصية لهذا الحدث.

واضافت الصحيفة أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز سلّط الضوء في كلمته أمام المشاركين في تكريس أول كاتدرائية للسريان الأرثوذكس في المملكة المتحدة على معاناة المسيحيين السوريين، وكان وصف سابقاً اضطهاد المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط بالمأساة.

ونسبت إلى زعيم المسيحيين السريان الأرثوذكس في المملكة المتحدة المطران أثناسيوس توما داوود قوله “نشجب بقوة هذا القرار، فهؤلاء الرجال لديهم مسؤوليات رعوية ملّحة بعد تحرير المناطق المسيحية من سيطرة تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش)”.

واضاف المطران أثنايوس “لهذا السبب، لا نستطيع أن نفهم لماذا تعامل بريطانيا المسيحيين بهذه الطريقة”.

شام تايمز

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