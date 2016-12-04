السماح للطلاب المتقدمين إلى مفاضلة منح الجامعات الخاصة بتعديل رغباتهم لمرة واحدة

أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم قرارا سمحت بموجبه للطلاب الذين تقدموا إلى مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2016-2017 بتعديل رغباتهم لمرة واحدة فقط في المركز الذي تقدم إليه الطالب للمفاضلة وبموافقة رئيس المركز وذلك خلال فترة الإعلان حصراً والتي تنتهي بتاريخ 8-12- 2016.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي عن مفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة للمرحلة الجامعية الأولى للطلاب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية بفروعها العلمي والأدبي والشرعية لدورة عام 2016 للعام الدراسي الحالي.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم إلى هذه المفاضلة إلى تقديم طلباتهم لمراكز التسجيل المعتمدة في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة والفرات وطرطوس اعتبارا من يوم الأحد 27-11-2016 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 8-12-2016 باستثناء يومي الجمعة والسبت مرفقة بالوثائق الثبوتية المطلوبة.

سانا

شام تايمز

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