ترحيل الأنقاض وتنظيف سوق مردم بيك بالحميدية الذي تعرض لحريق يوم الجمعة الماضي

تواصل مديرية الخدمات الفنية في محافظة دمشق ترحيل الأنقاض وتنظيف سوق مردم بيك بالحميدية الذي تعرض يوم الجمعة الماضي لحريق أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في عدد من المحال التجارية.

و أكد مدير مدينة دمشق القديمة المهندس طارق نحاس أن الجهات المعنية بدأت بتنظيف المنطقة وإزالة الأسقف الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض لمساعدة أصحاب المحال التجارية في الدخول إلى محالهم وتفقدها وتنظيفها.

وأوضح نحاس أنه تمت السيطرة على الحريق خلال ساعة واحدة بعد أن تمت إحاطته وتطويقه من جميع الجهات حتى لا يمتد إلى بقية الأماكن لافتا إلى أن عمال المحافظة ما زالوا مستمرين في عملهم وخاصة أن عددا من المحال تضرر جراء الحريق ثلاثة منها تهدمت بالكامل والباقي تعرض لأضرار متفاوتة.

وأشار نحاس إلى أنه بعد الانتهاء من ترحيل الأنقاض ستتم إعادة تأهيل البنى التحتية للمنطقة بحيث تكون التمديدات تحت الأرض نظرا لأن المحال في هذه المنطقة تحوي ألعاب أطفال ومواد بلاستيكية قابلة للاشتعال السريع.

سانا

شام تايمز

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