زيادة إنتاج وحدات تعبئة الغاز بدمشق وريفها لتغطية الطلب المتزايد على المادة

أكد مدير إدارة عمليات الغاز في وزارة النفط والثروة المعدنية المهندس محمود الكرتلي عدم وجود أي إجراء لتخفيض إنتاج الغاز .

لافتاً إلى أنه تمت زيادة الإنتاج في وحدات تعبئة الغاز بمدينة دمشق وريفها من 28 ألف أسطوانة يومياً إلى نحو 45 ألفا.

وعزا الكرتلي اليوم رفع إنتاج الغاز إلى زيادة الطلب على المادة بسبب الأحوال الجوية التي سادت خلال الأيام الماضية واعتماد المواطنين على الغاز لأغراض التدفئة.

سانا

شام تايمز

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