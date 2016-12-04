فصائل الجنوب تعلن عن تشكيل تحالف “جيش الثورة”

أعلنت كبرى فصائل الجنوب السوري اليوم الأحد عن تشكيل تحالف أطلقوا على اسم “جيش الثورة” كخطوة في سبيل وحدة الصف والكلمة ضد قوات النظام والتنظيمات “الإرهابية” كما جاء في البيان.

وضم التحالف الجديد كلاً من (جيش اليرموك، جيش المعتز بالله، لواء المهاجرين والأنصار ولواء الحسين بن علي)، وتم تعيين إياد قدور قائداً عاماً للتحالف وأبو بكر الحسن متحدثا رسميا له، بينما عين براء النابلسي قائدا لفوج المدرعات، وعمر عمران الشريف قائدا لوحدات الإسناد الناري المتوسط.

وأضاف البيان أن الباب مفتوح أمام الجميع للانضمام الى التحالف سواء للفصائل او المجموعات أو الأفراد، كما عاهدوا الله والشعب السوري على بذل الدماء في سبيل كرامة ورفعة الأمة.

وكانت فصائل الجيش السوري الحر أطلقت مع نهاية الشهر الماضي أكبر عملية عسكرية بهدف اجتثاث تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) بالكامل من جنوب سوريا.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من إصدار فصائل “الجبهة الجنوبية” بياناً دعت فيه سكان حوض اليرموك للابتعاد عن المقرات العسكرية لـ”جيش خالد بن الوليد”، الذي اعتبرها البيان أهدافاً “مشروعة” للفصائل”.

والجدير بالذكر أن “لواء شهداء اليرموك” وحركة “المثنى” الإسلامية، المتهمين بمبايعة تنظيم “الدولة” اندمجا مؤخراً تحت مسمى جيش “خالد بن الوليد” وذلك في منطقة حوض اليرموك،

حيث ذكر بيان مشترك وقتها أن الاندماج يأتي بهدف التصدي لـ”محاولات الغدر والخيانة من أيادي المرتدين الغادرة وسيكون منطلق عمل الأمن الداخلي من المحكمة الإسلامية”.

وكانت واشنطن قد أدرجت مؤخراً “لواء شهداء اليرموك” الذي تأسس في عام 2012، على لائحتها السوداء للتنظيمات الإرهابية.

شام تايمز

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