نصف مناطق المعارضة في شرق حلب اصبحت بقبضة النظامي .. قصف ريف ادلب .. سانا : السيطرة على دواري الجزماتي والحلوانية وصولا إلى طريق هنانو بمدينة حلب

واصل الجيش النظامي تقدمه في شرق حلب, حيث استطاع استعادة السيطرة على عدة مواقع ونقاط, بعد معارك مع فصائل معارضة, حتى باتت سيطرته تقتصر على نصف المساحة.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان “الجيش النظامي سيطر على دوار الجزماتي و دوار الحلوانية وصولا إلى طريق هنانو شرق حلب”.

وتحدثت مصادر موالية للنظام, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان النظامي احرز تقدما كبيرا في حيي الجزماتي والحلوانية في الأحياء الشرقية لحلب وسيطر على دوار الجزماتي, وسط قصف استهدف نقاط المسلحين.

وجاء ذلك عقب ساعات من سيطرة النظامي على حي طريق الباب و كرم الطراب واجزاء من الميسر بالاحياء الشرقية لحلب.

وبسيطرة النظامي على هذه المناطق يكون قد قطع شوطا كبيرا في تامين مطار حلب الدولي بالكامل.

وفي سياق متصل, اوضح الناطق العسكري العميد سمير سليمان, في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان ” القوات الحكومية السورية سيطرت على مساحة 50 في المئة من المناطق التي كانت تخضع للمعارضة المسلحة في شرق حلب”.

واعرب العميد عن “الامل في أن يصبح كامل مدينة حلب بأيدي القوات الحكومية خلال أسابيع”.

وكانت القيادة العامة للجيش دعت السبت سكان الاحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب للعودة الى منازلهم بعد أن أعاد الجيش الامن والاستقرار الى تلك الاحياء .

وشن الجيش النظامي الشهر الماضي هجوماً على شرق حلب, إلى جانب القصف العنيف, تمكن من التقدم والسيطرة على اكثر من ثلث المساحة, وسط فرار الالاف من المدنيين من الاحياء, ضمن ظروف أمنية وإنسانية سيئة.

وفشلت مساعي الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية في التوصل إلى ترتيبات مع الحكومة والمعارضة في سوريا لضمان توصيل المساعدات الإنسانية الضرورية إلى سكان شرق حلب .

ريف ادلب في مرمى القصف مجدداَ … ضحايا بالعشرات.. واستهداف سوق ومدرسة

سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم الأحد, جراء قصف متجدد طال إحدى المدارس والاسواق الشعبية واماكن اخرى بريف ادلب.

وقالت مصادر معارضة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن قتلى وعشرات الجرحى سقطوا جراء قصف استهدف سوق شعبي في مدينة كفرنبل بريف ادلب.

وأضافت المصادر إن امرأة قتلت وسقط جرحى بقصف على مدينة معرة النعمان.

كما طال القصف مدرسة أحمد طعان بمدينة خان شيخون ما تسبب بإصابة حارس المدرسة ودمار أجزاء كبيرة في المبنى, بحسب المصادر.

وفي الريف الجنوبي لادلب , سقط جرحى جراء قصف على قرية عابدين في جبل شحشبو, وفقا للمصادر.

وتتعرض عدة مناطق بادلب وريفها, والخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة, بشكل مستمر للقصف من قبل الطيران النظامي و حليفه الروسي, ما يؤدي لسقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية .

فيما قال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إن :

الجيش العربي السوري يعيد الأمن والاستقرار إلى دواري الجزماتي والحلوانية وصولا إلى طريق هنانو بمدينة حلب

أعلن مصدر عسكري إعادة الأمن والاستقرار إلى مساحات جديدة في الجهة الشرقية لمدينة حلب بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير بؤرهم وأوكارهم.

وأفاد المصدر في تصريح لـ سانا بأن “وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة أعادت الأمن والاستقرار إلى دوار الجزماتي ودوار الحلوانية وصولا إلى طريق هنانو في الأحياء الشرقية لمدينة حلب بعد تدمير تحصينات الارهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد”.

ولفت المصدر إلى ان وحدات الجيش ” تواصل تقدمها في الأحياء الشرقية وتلاحق فلول الإرهابيين الفارين من المنطقة”.

وأعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة والحليفة خلال الأيام القليلة الماضية الامن والاستقرار بشكل كامل إلى السكن الشبابي ومساكن البحوث العلمية وأحياء الحيدرية والصاخور والانذارات والشيخ خضر والشيخ سعيد وجبل بدرو ومنطقة الهلك ومعامل المحالج ومحطة سليمان الحلبي ومحيطها وإلى جزء كبير من حي بستان الباشا وأجزاء كبيرة من أحياء الحلوانية والجزماتي وطريق الباب وكرم القاطرجي شرق حلب.

ودعت القيادة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمس في بيان لها سكان الاحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب للعودة الى منازلهم بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الامن والاستقرار إليها.

القضاء على عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية التابعة لـ “جبهة النصرة” بدرعا البلد

أكد مصدر عسكري سقوط قتلى ومصابين بين صفوف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” خلال عمليات دقيقة للجيش والقوات المسلحة في إطار الحرب على الإرهاب التكفيري في درعا.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إن وحدة من الجيش وجهت فجر اليوم ضربات مكثفة على مقري قيادة للمجموعات الإرهابية في حيي طريق السد والأربعين بمنطقة درعا البلد.

وأضاف المصدر إن الضربات أسفرت عن “مقتل عدد من متزعمي الإرهابيين وتدمير آليات وعتاد حربي متنوع”.

ولفت المصدر إلى “مقتل أفراد مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” على الطريق الواصل بين بلدتي النعيمة وأم المياذن خلال ضربات مدفعية على تحركات الإرهابيين شرقي مدينة درعا بنحو 5 كم”.

وأسفرت عمليات الجيش أمس ضد تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامتها عن تدمير دبابة ومدفع ومربض هاون وعدد من الآليات ومقتل عدد من أفرادها في درعا البلد.

شام تايمز

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