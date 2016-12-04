عشرات القذائف تمطر على نبل والزهراء بحلب.. ووقوع اصابات

اصيب 10 أشخاص, يوم الأحد, جراء سقوط 21 قذيفة صاروخية على بلدتي نبل والزهراء شمال مدينة حلب.

وقالت وكالة “سانا” للأنباء الرسمية إن” عشرة أشخاص اصيبوا بجروح, إضافة الى دمار كبير في المنازل نتيجة استهداف بلدتي نبل والزهراء بـ 21 قذيفة صاروخية”.

من جهتها, تحدثت مصادر معارضة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن قصف شنته المعارضة المسلحة بصواريخ الغراد على مواقع قوات النظام داخل بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي.

جاء ذلك عقب يوم على سقوط قذائف صاروخية على عدة احياء بمدينة حلب مما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وتعرضت البلدتين, الخاضعتين لسيطرة النظام, في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية, ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى وحدوث اضرار مادية.

ويشار الى ان الجيش النظامي تمكن, في وقت سابق, من فتح طريق عسكري إلى بلدتي نبل والزهراء بريف حلب، بعد سيطرته على بلدة معرستة خان، ليفك حصارا دام أكثر من 3 سنوات على البلدتين.

وتشهد مناطق عدة خاضعة لسيطرة النظام في حلب, ولاسيما بالفترة الأخيرة, سقوط قذائف بشكل شبه يومي ما يؤدي الى سقوط ضحايا ووقوع اضرار مادية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة, وخاصة الاحياء الشرقية, للقصف المستمر من الطيران الروسي والنظامي ما يؤدي الى مقتل وجرح العشرات.

شام تايمز

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