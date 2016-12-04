محدث .. سعر صرف العملات و الذهب .. المركزي: الدولار بـ 44ر517 .. الأحد 4 \ 12 \ 2016

محدث .. سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب .. المركزي: الدولار بـ 44ر517 .. الأحد 4 \ 12 \ 2016

المركزي: الدولار بـ 44ر517 ليرة للمصارف و42ر517 لمؤسسات الصرافة

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ب 44ر517 ليرة كسعر وسطي للمصارف و42ر517 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.

كما حدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية ب85ر514 ليرة سورية .

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب القائمة 77ر551 ليرة كسعر وسطي للمصارف و75ر551 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و01ر549 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 17700 الدولار 532 535 اليورو 569 573 الليرة التركية 151 153 الدرهم الإماراتي 142 144 الجنيه المصري 46 48 الريال السعودي 140 142 الدينار الأردني 755 758

شام تايمز

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