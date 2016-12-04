وزير الدفاع الإسرائيلي في رسالة لترامب : لا حل بسوريا إلا برحيل بشار الأسد و انسحاب إيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن تسوية الأزمة في #سوريا تتطلب ترك #بشار_الأسد لمنصبه وانسحاب الفصائل الإيرانية من الأراضي السورية.

وأعرب ليبرمان، أثناء مشاركته في منتدى سابان المنعقد في واشنطن يوم أمس الجمعة، عن عدم قناعته بإمكانية إبرام أي اتفاق يضع حدا للأزمة السورية، مشيرا إلى وجود شرطين مسبقين لحل الأزمة التي تعاني منها هذه البلاد، هما رحيل الأسد وانسحاب الإيرانيين من سوريا.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن الأسد لم يعد شخصية مقبولة على الصعيد الدولي، وقال: “يجب علينا وضع الأسد والإيرانيين في مكانهم”.

وحث ليبرمان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد #ترامب على عدم النأي بالنفس عما يجري في الشرق الأوسط، مؤكدا أمل إسرائيل أن تبذل الإدارة الجديدة جهودا نشطة لتسوية الأزمة السورية.

وأكد الوزير أنه لا يمكن حل أزمات الشرق الأوسط دون المشاركة النشطة للولايات المتحدة.

(RT)

شام تايمز

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