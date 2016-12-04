حادثة شغلت الإعلام و الشرطة و وضعت جائزة مقابل أية معلومات عنها .. القبض على لاجئ اغتصب و قتل طالبة طب في ألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على لاجئ متشبه بقتله طالبة طب في مدينة فرايبورغ بولاية بادن فورتنبيرغ، في تشرين الأول الماضي.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن اللاجئ أفغاني يبلغ من العمر 17 عاماً، كان قدم إلى ألمانيا وحده قبل عام.

وتمكنت الشرطة بعد تحقيقات مطولة من إلقاء القبض على الشاب الذي عثر على مخلفات حمضه النووي على الضحية التي تم اغتصابها، إلى جانب شعرة سوداء (بصبغة شقراء) طولها 18.5، كانت مفتاح القبض على الجاني.

وقامت الشرطة بتحليل أعداد كبيرة من المقاطع المصورة عبر كاميرات الفيديو في محطات الترام والمناطق القريبة من موقع الحادثة، للبحث عن شخص تنطبق عليه مواصفات “الشعرة” التي عثر عليها.

وبالفعل، عثرت الشرطة على مشتبه به استقل الترام وتواجد في نطاق موقع الحادثة قبل 50 دقيقة من توقيت وقوعها التقديري.

ويوم الجمعة الماضي، لوحظ المشتبه به في أحد الترامات عبر كاميرا مراقبة، لتتوجه الشرطة إلى مكانه وتقوم باعتقاله على الفور.

الإعلام الألماني قال إن الحمض النووي للشاب الذي لم يدل بأية كلمة، تطابق مع الذي وجد في موقع الحادثة.

وقال رئيس شرطة فرايبورغ، إن الشرطة قامت باستجواب 1400 شخص، وحققت في أكثر من 400 دليل ومعلومة متعلقة بالقضية.

وتحقق الشرطة في وجود علاقة بين هذه الحادثة والحادثة المشابهة التي راحت ضحيتها امرأة (27 عاماً) ، في مدينة إيندلينغن القريبة من فرايبورغ.

شام تايمز

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