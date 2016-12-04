ألمانيا : مشاهير يدعون لتنظيم مظاهرة ضد الحرب في حلب أمام سفارة روسيا

دعت مجموعة من المشاهير الألمان في بيان إلى تنظيم مظاهرة في العاصمة برلين للتعبير عن احتجاجهم على الحرب في مدينة حلب.

وقال البيان، الذي نشر السبت، إن أصحاب الدعوة يرغبون “على الأقل في إعطاء إشارة ولو بسيطة للاحتجاج على الصمت المدوي لمنظمات المجتمع المدني إزاء الإبادة الجماعية الممنهجة لشعب مدينة حلب.

وقع على هذه الدعوة عدد كبير من المشاهير منهم المخرج الألماني فولكر شلوندورف، والكاتبة إيزابيلا آزولاي والناشر ميشائيل ناومان.

ويعتزم المحتجون الاحتشاد ظهر يوم الأربعاء المقبل أمام السفارة الروسية في برلين.

(DPA)

شام تايمز

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