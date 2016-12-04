العثور على بوابة حديدية مسروقة من معسكر نازي في النرويج

قالت الشرطة إن بوابة حديدية سرقت من معسكر داخاو النازي في #ألمانيا عليها شعار النازية سيء السمعة (العمل يحررك) عُثر عليها في غرب #النرويج بعد عامين من سرقتها.

وقالت الشرطة في مدينة بارجين في بيان مكتوب ” البوابة في حالة جيدة وستعاد إلى ألمانيا في أقرب وقت ممكن ”

وكانت الشرطة تلقت بلاغا من مجهول قاد إلى العثور على البوابة وقال مصدر إنه لم يتم القبض على أي أحد على صلة بالسرقة ، ونشرت الشرطة صورتين للبوابة في غرفة مخزن في حالة سليمة تماما فيما يبدو.

وصنعت السلطات الألمانية نسخة طبق الأصل من البوابة بارتفاع 1.87 متر وزنه 108 كيلو غرامات ووضعتها في المعسكر العام الماضي لدى إحياء الذكرى السبعين لتحرير القوات الامريكية للمعسكر يوم 3 مايو أيار 1945.

كان النازيون أقاموا معسكر داخاو خارج ميونيخ بعد أسابيع من وصول أدولف هتلر للسلطة. وأقيم المعسكر في الأساس لاعتقال الخصوم السياسيين ثم أصبح بعد ذلك نموذجا لشبكة من معسكرات التجميع التي قتل فيها نحو ستة ملايين يهودي.

وقتل ما يزيد على 41 ألف شخص في داخاو واعتقل فيه ما يزيد على 200 ألف شخص حتى وقت تحريره في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي كانون الأول 2009 سرق رجل سويدي تربطه صلة بتيار اليمين المتطرف شعار (العمل يحررك) من بوابة معسكر النازي السابق أوشفيتز في بولندا.

( reuters )

شام تايمز

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