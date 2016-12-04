النظامي يدعو سكان الأحياء الشمالية الشرقية في حلب للعودة إلى منازلهم

دعا الجيش النظامي يوم السبت، سكان الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب للعودة إلى منازلهم بعد أن أعاد الجيش الأمن والاستقرار إلى تلك الأحياء.

ودعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها، سكان الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب “للعودة إلى منازلهم بعد أن أعاد الجيش الأمن والاستقرار إلى تلك الأحياء، و باشرت مؤسسات الدولة بإعادة تأهيلها”.

وواصل الجيش النظامي تقدمه في مدينة حلب الشرقية, حيث سيطر على نحو 60 % من الاحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة, بحسب مصادر اعلامية.

وشن الجيش النظامي مؤخرا هجوماً على شرق حلب, إلى جانب القصف العنيف, تمكن من التقدم والسيطرة على اكثر من ثلث المساحة, وسط فرار الالاف من المدنيين من الاحياء, ضمن ظروف أمنية وإنسانية سيئة.

شام تايمز

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