الشرطة النمساوية تعثر على جثتي لاجئين تحت قطار شحن

قالت الشرطة النمساوية إنها عثرت صباح اليوم السبت على جثتي مهاجرين بعد اختبائهما فيما يبدو في قطار ينقل شاحنات من إيطاليا إلى النمسا، وأرجعت سبب الوفاة إلى شدة البرد أو الدهس تحت الشاحنات خلال إنزالها.

وذكرت شرطة منطقة تيرول أن مهاجرا ثالثا يعاني جروحا بالغة وجرى نقله إلى مستشفى، مضيفة أنها لم تعرف بعد جنسياتهم.

وبعد أزمة المهاجرين التي واجهت أوروبا العام الماضي؛ قادت النمسا جهودا منسقة مع دول منطقة البلقان لإغلاق ما كان وقتها الطريق الرئيسي إلى قلب أوروبا أمام مئات الآلاف من الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وقالت الشرطة النمساوية إن المهاجرين في حادث السبت كانوا مختبئين تحت الشاحنات وكانوا على الأرجح في طريقهم إلى ألمانيا، وهي البلد الذي تسعى غالبية الوافدين إلى أوروبا للوصول إليه.

وتبعد البلدة التي جرى فيها إنزال الشاحنات نحو 24 كيلومترا عن حدود النمسا مع ألمانيا.

شام تايمز

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