دي ميستورا يأمل في التوصل إلى صيغة ما لتجنب معركة حلب والتي وصفها بانها رهيبة

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا, يوم السبت, عن “الامل” في التوصل إلى “صيغة ما” لتجنب “معركة حلب, والتي وصفها بانها “رهيبة”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن دي ميستورا قوله, في مؤتمر بروما, إن المعركة, التي يشنها النظامي, للسيطرة على حلب لن تستمر لمدة أطول من ذلك والحقيقة ان حلب “لن تصمد طويلا”.

وبدأ الجيش النظامي هجومه في شرق حلب, بالتعاون مع القوات المتحالفة معه, منتصف الشهر الماضي, لاستعادة تلك الأحياء وتضييق الخناق على الفصائل المسلحة, حيث تمكن من بسط سيطرته على أكثر من ثلث الأحياء الشرقية للمدينة, وسط تزايد أعداد الفارين من تلك الأحياء عبر المعابر الإنسانية المحددة.

وأضاف دي ميستورا “كنت أشعر أنها ستكون معركة رهيبة ستنتهي بحلول احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة. أتمنى ألا تقع المعركة وأن تكون هناك صيغة ما”.

وسبق ان اعرب الموفد الاممي في عدة مناسبات عن مخاوفه ممايجري بحلب ومن احتمال سحق شرق حلب بحلول أعياد الميلاد إذا استمر القصف, مما سيدفع عشرات الآلاف إلى الفرار نحو تركيا, داعيا مقاتلي النصرة للانسحاب من المدينة, متهماَ سوريا وروسيا برفض طلب اممي لوقف مؤقت للقتال لإجلاء مرضى ومصابين , لكنه اشار الى ان موسكو تريد فكرة اقامة ممرات انسانية.

وفشلت مساعي الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية في التوصل إلى ترتيبات مع الحكومة والمعارضة في سوريا لضمان توصيل المساعدات الإنسانية الضرورية إلى سكان شرق حلب .

شام تايمز

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