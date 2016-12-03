الداخلية البريطانية: استقبلنا أكثر من 4 آلاف لاجئ سوري منذ بداية 2016 نصفهم قاصرون

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية, يوم الجمعة, أن بريطانيا استقبلت, منذ بداية العام الجاري 2016, أكثر من أربعة آلاف لاجئ من سوريا نصفهم قاصرون.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “القاصرين ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما يشكلون نصف عدد السوريين الفارين من الحرب, الذين استقبلتهم المملكة ضمن برنامج حكومي خاص بإيواهم”.

وأشارت الوزارة الى أن “اسكتلندا كانت في مقدمة الأقاليم التي تم إسكانهم فيها, حيث استقبلت ما يزيد عن 1100 لاجئ سوري، فيما تم توزيع إجمالي عدد اللاجئين على 175 منطقة إدارية في البلاد”.

وكانت بريطانيا تعهدت, الشهر الماضي, بدراسة إمكانية استقبال كافة الأطفال القاصرين المتـواجدين في مـخيم كاليه الفرنسي, كما خصصت مساعدة مالية إضافية بقيمة 40 مليون يورو لاستقبال اللاجئين, وذلك بعد عملية إجلاء المهاجرين من هذا المخيم.

وكانت بريطانيا تعهدت, العام الماضي, باستقبال 20 ألف لاجئ سوري حتى العام 2020.

وقررت الحكومة البريطانية, في نيسان الماضي, تلبية لتوصيات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, استقبال 3000 طفل لاجئ آخرين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يشار الى ان احصائيات الأمم المتحدة تجاوز العدد الإجمالي من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا 4.5 مليون شخص.

شام تايمز

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