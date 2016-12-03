مقتل شخص طعناَ وسط حرم جامعة في لوس أنجلوس الامريكية

اعلنت الشرطة الامريكية, يوم السبت, عن تعرض شخص للطعن وسط حرم جامعة في لوس أنجلس, وذلك قبل اعتقال احد المشتبه بهم.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدثة باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجليس مارجريت ستيورات قولها ان ” الإدارة تلقت بلاغا بتعرض شخص للطعن , ووصلت الى وسط حرم الجامعة لتجد أن الضحية رجل عمره 25 عاما تقريبا.

بدوره, قال متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجليس إن “من المحتمل أن القتيل عضو في هيئة التدريس بجامعة جنوب كاليفورنيا”.

واسفرت العملية اعتقال رجل على الرغم من عدم توافر معلومات أخرى على الفور, بحسب إدارة شرطة لوس أنجليس

وشُددت إجراءات الأمن في الحرم الجامعي في أعقاب قتل اثنين من خريجي الهندسة من الصين أوائل عام 2012 بعد إطلاق النار عليهما أثناء جلوسهما في سيارة كانت متوقفة قرب الحرم الجامعي, فيما وصفته الشرطة بأنها محاولة سرقة.

وتعرضت عدة مدن في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

شام تايمز

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