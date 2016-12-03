” يوتيوب ” تدعم البث المباشر بدقة ” 4K “

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب التابعة لشركة غوغل ، عن نقلة جديدة في خدماتها، وذلك عن طريق دعمها للبث المباشر للفيديو بدقة 4K بعد قيامها قبل عدة سنوات بتوفير الدعم للفيديوهات ذات دقة 4K.

وتعمل المنصة بشكل مستمر على ترسيخ مكانتها بمثابة منصة بث فيديو متدفق، الأمر الذي يدفعها إلى محاولة اللحاق بشكل سريع بالمنافسين الأكثر تواجداً في هذا المجال مثل Twitch، و إضافة ميزات جديدة بشكل متواصل.

وعمدت المنصة إلى توفير الدعم للفيديوهات بدقة 4K لأول مرة في عام 2010، حيث لم تكن تلك الدقة واسعة الانتشار وكانت الكاميرات التي تقوم بتصوير هذه الدقة باهظة الثمن، كما ان الشاشات المتوافقة مع هذه الدقة والداعمة لها لم تكن منتشرة.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، بعد مرور 6 أعوام أصبحت شاشات الحواسيب واجهزة التلفاز الداعمة لدقة 4K متاحة بسهولة وبأسعار معقولة، كما أن الكثير من الهواتف الذكية الموجودة حالياً في الأسواق قادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K.

ويعتبر قيام يوتيوب بهذه الخطوة أمراً هاماً بالنسبة للمنصة من جميع الجوانب، بحيث أنها فتحت هذه الميزة أمام جميع الأشخاص وليس فقط أولئك الذين لديهم معدات مرتفعة الثمن.

وتقدم دقة 4K أربع أضعاف دقة HD، مما يعني فديو أكثر وضوحاً، إلا أن هذه الدقة لن تكون ذات فائدة حقيقية إذا لم يجري مشاهدتها على شاشات كبيرة، حيث يمكن للمستخدم الاستمتاع بالدقة العالية على الشاشات الأكبر والأكثر وضوحاً.

ويمكن للمبدعين وأصحاب قنوات يوتيوب البث المباشر للفيديو بدقة 4K ابتداءً من الأول من شهر ديسمبر(كانون الأول)، وتخطط يوتيوب لإطلاق الميزة عبر بثها لحفل توزيع جوائز The Game Awards السنوي الخاص بمجال صناعة ألعاب الفيديو.

وتسمح هذه الميزة ليوتيوب بزيادة مسيرتها في سوق الألعاب الإلكترونية e-sports، والذي بلغت قيمته مؤخراً ما يقرب من مليار دولار، مع ازدياد نموه بشكل ثابت.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes