بعد عقدين على إعدامه.. محكمة صينية تبرئ رجلا أدين بالاغتصاب والقتل

برأت أعلى هيئة قضائية صينية يوم الجمعة، شاباً ادين بالإغتصاب والقتل وتم اعدامه عام 1995.

وذكرت وكالة (رويترز) أن نيه شو بين كان في الحادية والعشرين من عمره عندما أعدم لإدانته بتهمة اغتصاب وقتل امرأة في مدينة شيجياتشوانغ في إقليم خبي بشمال الصين.

وجاءت التبرئة من محكمة الشعب العليا بعد فحص القضية مرة ثانية والذي بدأ في حزيران.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) “الحقائق غير واضحة والأدلة غير كافية”.

ونشر عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو” مقطع فيديو لأفراد أسرة نيه وهم يبكون بعد سماع نبأ تبرئة ابنهم بعد عقدين من اعدامه.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes