روحاني: الشعب السوري هو صاحب القرار الرئيس والنهائي بشأن مستقبل بلاده

قال الرئيس الايراني حسن روحاني يوم السبت، إن موضوع سوريا قابل للحل عبر الحوار السياسي واحترام ارادة الشعب الذي هو صاحب القرار الرئيس والنهائي بشأن مستقبل بلاده.

وأوضح روحاني خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي الخاص بشؤون الشرق الاوسط، الكسندر لافرنتيف، ان “موضوع سوريا قابل للحل عبر الحوار السياسي”، مؤكدا أن “الدفاع عن الاهالي ومساعدة النازحين والمتضررين بالحرب تعد ضرورة انسانية ولابد من بذل قصارى الجهود من أجل ذلك”.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني, شدد بوقت سابق، على أن الاولوية في سوريا تكمن في ادخال المساعدات الانسانية اليها, مؤكدا دعم بلاده لسوريا في “مواجهة الارهاب”.

ونوه روحاني خلال اللقاء الى “التشاور والتعاون الجيد بين طهران وموسكو في مجال مكافحة الإرهاب، سيستمر من اجل تحقيق الهدف النهائي في اقتلاع جذور الارهاب وإقرار السلام والاستقرار التام في المنطقة”. معتبراً أن “الارهاب خطر كبير للمنطقة والعالم”.

وأكد روحاني على “ضرورة تواصل التشاور والتعاون الوثيق بين ايران وروسيا في سوريا لمحاربة الارهاب في المنطقة”.

من جانبه، قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص في شؤون الشرق الاوسط الكسندر لافرنتيف إن “الرئيس الروسي يرى أهمية كبرى للثقة المتبادلة بين حكومتي ايران وروسيا وشعبيهما”، مؤكدا على “تعزيز التشاور والتعاون بين طهران وموسكو في القضايا الاقليمية والدولية”.

وكان الكرملين أعلن نهاية تشرين الثاني الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره الإيراني حسن روحاني على مواصلة العمل لضمان تسوية الأوضاع في سوريا.

يشار الى ان كل من روسيا وايران تعتبران حليفا أساسيا للنظام السوري، وتقدمان له الدعم العسكري والمادي، فضلا عن الدعم السياسي في المحافل الدولية.

شام تايمز

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