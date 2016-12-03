النظامي يواصل عملياته العسكرية شرق حلب ويتقدم في عدة احياء .. سانا : القضاء على عدداً من الإرهابيين بدرعا البلد ووريف حمص الشمالي

واصل الجيش النظامي تقدمه في مدينة حلب الشرقية, حيث سيطر على اجزء كبيرة من عدة احياء بالمنطقة, بعد معارك مع فصائل مقانلة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان ” الجيش أعاد, بالتعاون مع القوى الرديفة , الأمن والاستقرار لأجزاء كبيرة من أحياء طريق الباب وكرم القاطرجي والحلوانية والجزماتي في الجهة الشرقية لمدينة حلب”.

من جانبها, تحدثت مصادر معارضة عن حدوث اشتباكات عنيفة في أحياء الميسر والجزماتي وطريق الباب بعد سيطرة قوات النظام على كرم الطراب والسكن الشبابي شرق حلب.

وشن الجيش النظامي الشهر الماضي هجوماً على شرق حلب, إلى جانب القصف العنيف, تمكن من التقدم والسيطرة على اكثر من ثلث المساحة, وسط فرار الالاف من المدنيين من الاحياء, ضمن ظروف أمنية وإنسانية سيئة.

وفشلت مساعي الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية في التوصل إلى ترتيبات مع الحكومة والمعارضة في سوريا لضمان توصيل المساعدات الإنسانية الضرورية إلى سكان شرق حلب .

وتشكل حلب محور المحادثات الدولية, في الاونة الاخيرة, كما بدأ مجلس الأمن الدولي منذ يومين اجتماعا طارئا, بطلب من فرنسا بشأن الوضع المتدهور شرق حلب, وسط تصاعد اعمال القصف والعمليات العسكرية, التي ادت الى سقوط عشرات الضحايا وخروج مشاف عن الخدمة, حيث وصفت مصادر معارضة ما يجري في بحلب بالمجزرة, متهمة الطيران النظامي والروسي بالمسؤولية عن ذلك.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان :

وحدات من الجيش العربي السوري تسقط عدداً من إرهابيي “جبهة النصرة” بين قتيل ومصاب وتكبدهم خسائر بالعتاد في درعا وريف حمص الشمالي

سقط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” خلال عمليات دقيقة لوحدات من الجيش والقوات المسلحة على بؤرهم وأماكن انتشارهم في حي المحطة ومنطقة درعا البلد.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش وجهت ضربات مركزة على تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في منطقة درعا البلد ما أدى إلى “تدمير دبابة ومدفع ومربض هاون وعدد من الآليات في حي العباسية وعدة بؤر جنوب غرب مؤسسة الكهرباء بمخيم النازحين”.

ولفت المصدر في وقت لاحق إلى أن وحدة من الجيش “دمرت وكراً لمتزعمي التنظيمات الإرهابية وسيارة تقل إرهابيين وأسلحة جنوب منشأة الرفاعي غرب مخيم النازحين وقضت على مجموعة إرهابية جنوب غرب حديقة المخيم” بدرعا البلد.

وأكد المصدر العسكري “مقتل وإصابة أفراد مجموعتين إرهابيتين كانتا تقومان بأعمال تخريب غرب بئر أم الدرج وشمال غرب الجمرك القديم”.

وفي حي درعا المحطة أشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش نفذت عملية دقيقة ضد مجموعة إرهابية داخل أحد الأوكار شرق ساحة بصرى ما أسفر عن “مقتل وإصابة معظم أفراد المجموعة الإرهابية”.

ودمرت وحدة من الجيش أمس تجمعات وتحصينات لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في محيطي حارة البجابجة ومخيم النازحين وشرق طريق السد في منطقة درعا البلد.

وحدات من الجيش مدعومة بسلاح الجو تدمر مقرات لإرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” وتقضي على عدد منهم بريف حمص

كما أوقعت وحدة من الجيش والقوات المسلحة خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف إرهابيين من تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” خلال رمايات مدفعية وغارات على مواقعهم في ريف حمص.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لسانا بأن “سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ ضربات ضد مواقع وتحصينات إرهابيي “داعش” ما أسفر عن تدمير مقرين بمن فيهما من الإرهابيين في حويسيس بريف حمص الشرقي”.

وذكر مراسل سانا في حمص بوقت سابق اليوم أن “وحدة من الجيش مدعومة بسلاح الجو دمرت عبر رمايات نارية مكثفة مقرات وتجمعات لإرهابيي تنظيم /جبهة النصرة/ والمجموعات المنضوية تحت زعامته في تلبيسة” شمال مدينة حمص بنحو 13 كم.

وأكد المراسل أن الرمايات النارية أدت إلى “تدمير مقر لإرهابيي التنظيم التكفيري وسيارة دفع رباعي ورشاش والقضاء على عدد من الارهابيين من بينهم نادر ضياء أبو عبيدة وعدنان خالد الخطيب وكمال محمد الهاشم”.

ودمرت وحدة من الجيش أمس وكرا للتنظيمات الإرهابية في محيط مدينة الرستن ما أدى إلى ايقاع عدد من الإرهابيين المتحصنين فيه قتلى بينهم متزعمو مجموعات إرهابية.

وتنتشر في عدة مناطق بريف حمص الشمالي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “جيش التوحيد” و”فيلق حمص” و”أهل السنة والجماعة” و”أجناد حمص” إضافة إلى “حركة أحرار الشام” التي تتلقى الدعم والتمويل من النظام السعودي الوهابي.

الطيران الحربي يدمر مقرات وآليات للتنظيمات الإرهابية ويقضي على العشرات من إرهابيي “جيش الفتح” بريف حماة الشمالي

إلى ذلك نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري سلسلة غارات على مقرات وتحصينات التنظيمات التكفيرية المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” الإرهابي بريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر عسكري لسانا أن “الغارات تركزت على مواقع وتحركات التنظيمات التكفيرية في عطشان والزلاقيات وطيبة الإمام وشمالها وكفر زيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي”.

ولفت المصدر إلى أن “الضربات أسفرت عن تدمير مقرات ودشم وعدد من العربات المصفحة للتنظيمات الإرهابية إضافة إلى سقوط العشرات من الإرهابيين قتلى ومصابين”.

وكانت وحدات من الجيش والقوات المسلحة نفذت في الأول من هذا الشهر عمليات مكثفة على تجمعات الارهابيين في “كفر زيتا واللطامنة ووادي العيس والصياد بريف حماة الشمالي أسفرت عن تدمير 4 آليات ومربض مدفعية وعدد من المقرات”.

شام تايمز

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