ألمانيا : اعتقال سوري سرق ساعة و ماكينة حلاقة من سوبر ماركت

ألقت الشرطة الألمانية، يوم الأربعاء الماضي، القبض على لاجئ سوري كان يسرق في سوبر ماركت في مدينة فالدزهوت-تينغ الواقعة في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوبي ألمانيا.

ووفق المعلومات التي أوردها موقع “برسه بورتال” الألماني، فقد لاحظ رجل الأمن وجود رجل يسرق عدداً من السلع ويضعها في حقيبته.

وأثناء خروج الرجل الذي قال الموقع إنه سوري يبلغ من العمر (42 عاماً)، لم يقم بدفع ثمن السلع التي وضعها في حقيبته.

وذكر الموقع أن البضائع المسروقة هي ساعة وماكينة حلاقة و مواد غذائية بقيمة 70 يورو.

وختمت الصحيفة أن رجل الأمن سلم السوري إلى الشرطة.

شام تايمز

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