باحثون يبتكرون بطارية من الألماس تعيش أكثر من 5 آلاف سنة

نجح باحثون باستخدام النفايات النووية وتحويل الغاز المشع إلى ماس صناعي يمكن استخدامه كبطاريات تعيش لأكثر من 5 آلاف سنة دون صيانة.

وبحسب موقع “ساينس اليرت”، فإن الماس الصناعي قادر على توليد تيار كهربائي خاص به ليكون مصدراً للطاقة لآلاف السنين نتيجة المواد المشعة المصنوع منها والتي جاءت من استخدام نظير غير مستقر من النيكل (nickel–63) كمصدر إشعاع.

ولا توجد أجزاء متحركة أو انبعاثات متولدة أو صيانة مطلوبة للبطارية، حيث استطاع العلماء توليد الكهرباء بشكل مباشر، وتمكنوا من خلال تغليف المواد المشعة داخل الماس، إلى تحويل النفايات النووية لبطارية تعمل بالطاقة النووية وتؤمن الطاقة النظيفة الطويلة الأجل.

وتحتوي بطارية “الماس بيتا” على 1 غرام من الكربون 14 وتطلق 15 جول (Joules) في اليوم الواحد، وسوف تستمر في إنتاج هذا المستوى من الطاقة لنحو 5730 سنة.

ويمكن استخدام بطاريات الماس في الأجهزة الكهربائية منخفضة استهلاك الطاقة، والتي تحتاج إلى مصدر طاقة طويل الأمد في آن، كأجهزة ضبط نبضات القلب والأقمار الصناعية والطائرات دون طيار على ارتفاعات عالية والمركبات الفضائية.

شام تايمز

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