لافروف: مازلنا مستعدين لتنفيذ مبادرة دي ميستورا بإخراج النصرة من حلب .. وزير الخارجية المصري يدعو دي ميستورا لعدم المماطلة باستنئاف المحادثات السورية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا مازالت مستعدة لتنفيذ مبادرة دي ميستورا بشأن إخراج النصرة من حلب.

وأكد لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني، في روما، إنه “يجب الالتزام بأحكام القانون الإنساني بشكل صارم لدى التعامل مع الوضع في حلب”، مضيفاً أنه “لم يعد هناك خطر من تعرض القوافل الإنسانية للهجمات، ولكن يجب الاتفاق مع النظام السوري”.

وتعرضت 31 شاحنة تنقل مساعدات من الامم المتحدة والهلال الاحمر السوري الى 78 الف شخص في أورم الكبرى بحلب لهجوم ليل 19 ايلول، مما تسبب بوقوع قتى وجرحى.

وكانت الامم المتحدة دعت, يوم الاثنين, الاطراف المتحاربة في سوريا ليوقفوا قصف المدنيين في شرق حلب والسماح بعبور مساعدات انسانية اليها، معربة في الوقت نفسه عن قلقها حيال قرابة 275 الفا من المدنيين الواقعين بين نارين “في ظروف مروعة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت يوم الأربعاء إنها مستعدة لمرافقة وكالات الإغاثة إلى داخل أجزاء من شرق مدينة حلب التي تم إخراج المعارضين منها في الفترة الأخيرة لكنها أشارت إلى عدم تلقيها أي طلب من الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى حتى الآن.

ونوه لافروف أن “الإعلان عن تشكيل “جيش حلب” الجديد، ليس إلا محاولة لتقديم “جبهة فتح الشام” تحت اسم جديد وإخراجه من تحت العقوبات الدولية المفروضة عليه”.

واضاف لافروف، أنه “بحسب معلوماتنا، كافة المجموعات المسلحة تقريبا في شرق حلب تخضع لسيطرة النصرة”.

وكانت مصادر اعلامية أعلنت يوم الخميس، ان فصائل المعارضة في شرق حلب اتفقت على حل نفسها وتشكيل كيان موحد تحت اسم “جيش حلب” بقيادة أبو عبد الرحمن نور قائدا عاما وأبو بشير عمارة قائدا عسكريا.

وعن المحادثات بشأن سورية، قال لافروف “نتحاور مع جميع أطياف المعارضة السورية منذ بداية الأزمة السورية”، مضيفاً أن المفاوضات تقوض من قبل الذين يضعون شروطاً ويطالبون بإسقاط الأسد، مؤكداً أن “المطالب بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد غير مقبولة”.

وكان مسؤول كبير بالمعارضة السورية، وجه في وقت سابق من يوم الجمعة، اتهاماً لروسيا بالمماطلة وعدم الجدية في أول محادثات تجري بين موسكو وجماعات معارضة من مدينة حلب.

كما اعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، يوم الخميس، ان بلاده لا تحتاج إلى وسطاء في المحادثات مع المعارضة السورية.

واشار بوغدانوف الى ان موسكو تتواصل مع دي ميستورا بشكل دائم, محيث من المقرر ان يعقد لقاء بين لافروف ودي ميستورا خلال اليومين القادمين، وسوف تتم مناقشة الوضع الإنساني والعملية السياسية”.

وتشكل حلب محور المحادثات الدولية, في الاونة الاخيرة, كما بدأ مجلس الأمن الدولي امس اجتماعا طارئا, بطلب من فرنسا بشأن الوضع المتدهور شرق حلب, وسط تصاعد اعمال القصف والعمليات العسكرية, التي ادت الى سقوط عشرات الضحايا وخروج مشاف عن الخدمة, حيث وصفت مصادر معارضة ما يجري في بحلب بالمجزرة, متهمة الطيران النظامي والروسي بالمسؤولية عن ذلك.

وزير الخارجية المصري يدعو دي ميستورا لعدم المماطلة في استنئاف المحادثات السورية

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري, الموفد الأممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا الى استئناف عملية المحادثات بين الأطراف السورية بشكل فوري.

ونقلت وسائل اعلام عن شكري قوله, في تصريحات أدلى بها في مؤسسة بروكينغز بواشنطن, ان بلاده تدعم الجهود التي يبذلها دي ميستورا وتدعوه إلى “استئناف المفاوضات السياسية بأسرع وقت ممكن، ودون أي تأخير”, محذراً الأطراف الخارجية من “التدخل في شؤون سوريا ودعم أطراف داخلية استنادا إلى المصالح الذاتية”.

وكان دي ميستورا اشار الخميس الماضي الى ان الامم المتحدة مستمرة في البحث عن فرص مناسبة لاستئناف العملية السياسية .

وسبق ان اعلن النظام, على لسان وزير الخارجية وليد المعلم, ان بلاده لم تلمس من دي ميستورا رغبة باستئناف الحوار السوري, مبديا ترحيبه بأي لقاء سوري-سوري سواء كان بسوريا ام جنيف بعيدا عن أي تدخل خارجي, كما اشار مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الى ان الحكومة لا تزال تنتظر دعوة المبعوث الأممي لاستئناف الحوار.

وكانت اخر جولة من مفاوضات السلام السورية- السورية غير المباشرة عقدت في نيسان الماضي، دون ان يتم التوصل لتحديد موعد دقيق لبدء جولة جديدة من المفاوضات، بعد ان كان متوقعا انطلاقها في آب الماضي.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes