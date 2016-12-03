إيطاليا.. لا يمكن بناء مرحلة انتقالية “على أنقاض حلب” ولا حلّ عسكريّ في سوريا .. موغيريني: سقوط حلب لن ينهي الحرب في سوريا

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، أنه لا يمكن بناء المرحلة الانتقالية في سوريا “على أنقاض حلب” مؤكدًا أن لا حلّ عسكريّ في سوريا.

وقال جينتيلوني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في ختام محادثات جرت بينهما بالعاصمة روما، أمس الجمعة: “خطورة ما يحدث في حلب هو أنه تحت أعين الجميع، والصور التي تأتي تهز ضمائرنا”،

وتابع: “يجب الالتزام بوقف العنف، وفتح المجال أمام التدخلات الإنسانية، وبدء عملية الانتقال مع ضرورة دفع النظام للقبول بتقاسُم السلطة مع القوى الأخرى”، معتبراً أن “روسيا لديها مسؤولية كبيرة في هذا المجال”.

ولفت جينتيلوني إلى أنه “يؤيد الاقتراح المقدَّم قبل بضعة أسابيع من قبل مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، والذي ينصّ على انسحاب المجموعات المرتبطة بفتح الشام من منطقة شرق حلب”.

وتعيش مدينة حلب أسوأ ظروفها منذ بدء الثورة السورية في العام 2011، حيث وقعت الأحياء الشرقية المحررة منها تحت حصار خانق منذ أكثر من 3 أشهر، وانهارت المنظومات الطبية، وانعدم الغذاء، فضلاً عن القصف اليومي الذي تتعرض له المدني، رافقه حملة تصعيدية كبيرة غير مسبوقة من قبل قوات الحكومة السورية وحلفاؤها، حيث سيطرت تلك الميلشيات على الأجزاء الشمالية من المناطق المحررة.

موغيريني: سقوط حلب لن ينهي الحرب في سوريا

قالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي السبت إنها مقتنعة بأن سقوط المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة من حلب في يد الحكومة لن ينهي الحرب في سوريا.

وأضافت خلال نقاش في مؤتمر في روما عن الحرب شارك فيه ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا “أنا مقتنعة أن سقوط حلب لن ينهي الحرب”.

وسيطرت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها على مساحات من حلب من جماعات المعارضة الأسبوع الماضي في هجوم مكثف.

شام تايمز

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