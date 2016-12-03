نجل مارادونا يصدم ميسي ويُنصف كريستيانو رونالدو

أكد دييجو جونيور مارادونا نجل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، أنه يتوقع أن يكون البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد صاحب الدور الأكبر خلال مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الليجا.

وقال دييجو جونيور مارادونا، خلال تصريحاته لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “كريستيانو رونالدو سيكون مفتاحا للعب أكثر من ميسي، من الصعب الاختيار، ولكن حتى الآن أعتقد أن ريال مدريد هو الأقوى”.

وتابع: “ريال مدريد وصل للمباراة بهدوء، ولم يخسر حتى الآن”.

وأوضح: “بالتأكيد كأرجنتيني من الصعب بالنسبة لي قول ذلك، وأنا فقط أعني في خلال هذه اللحظة أي حتى الآن”.

وأتم: “ميسي سيكون دائما أعظم لاعب بعد والدي، ولكن في مباراة مهمة مثل هذه، الطبيعي الذي يحدث عادة أن النجم في الفريق يكون في أفضل شكل، ويلعب بأفضل أداء وأكثر حسمًا”.

كووورة

شام تايمز

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