توقيت “كلاسيكو الأرض” يصدم العرب من أجل الصينيين

تحظى مباراة “كلاسيكو الأرض” بين قطبي إسبانيا، برشلونة وريال مدريد، بمتابعة عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث يصل عدد المشاهدين للكلاسيكو إلى أكثر من 500 مليون شخص، في أكثر من 165 دولة حول العالم.

وتجذب مباراة الكلاسيكو، عددًا كبيرًا من المشاهدين في الدول العربية، على وجه الخصوص، ويحظى الفريقان بعدد كبير من المشجعين لهما في جميع أنحاء الوطن العربي، كما يملك القطبان روابط مشجعين معتمدة في أكثر من دولة عربية.

وبينما ينتظر عشاق برشلونة وريال مدريد، في الوطن العربي، الكلاسيكو الذي سيجمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني، في قمة منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”، جاء توقيت إقامة المباراة صادمًا بالنسبة للعرب.

وتقام مباراة الكلاسيكو، في الساعة الثالثة والربع عصرًا بتوقيت جرينيتش، ما يوازي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

من أجل السوق الآسيوية

وأعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن اختيار موعد الكلاسيكو هذا الموسم، جاء ليتناسب مع أعلى معدلات المشاهدة في السوق الآسيوي، وخاصة في الصين، بجانب مراعاة السوق الأمريكية التي تحقق أيضا نسب مشاهدة عالية.

وأكد تيباس أن توقيت الكلاسيكو تم اعتمادة رغم عدم ملائمته للسوق البريطانية، معتبرًا أنه سيكون مناسبًا للغاية لمتابعي وعشاق الفريقين في جميع أنحاء العالم، إلا أن مغردين ومتابعين عرب أبدوا استيائهم من الموعد المحدد، لأنه سيكون مبكرًا.

ارتباك في الدوريات العربية

وشهدت منافسات بعض الدوريات والمسابقات العربية، حالة من الارتباك، بعد تعارض منافساتها مع توقيت الكلاسيكو.

ويقام الكلاسيكو في الساعة السابعة والربع بتوقيت الإمارات، وهو ما يتعارض مع موعد مباريات الجولة العاشرة للدوري الإماراتي، حيث يلتقي الشباب مع الجزيرة في الرابعة و45 دقيقة، والأهلي مع الوحدة وفريق الإمارات مع الشارقة في الثامنة، ما سوف يؤثر بشكل كبير على الحضور الجماهيري في هذه المباريات.

كما يهدد توقيت الكلاسيكو الحضور الجماهيري في قمة الدوري المغربي، بين الوداد البيضاوي المتصدر، واتحاد طنجة صاحب المركز الثاني، في الجولة الحادية عشرة من المسابقة، بعدما رفض الاتحاد المغربي تعديل موعد المباراة.

أما الاتحاد البحريني لكرة القدم، فقرر تقديم مباريات الجولة الثامنة من الدوري المحلي، لمدة ساعتين، وإقامة مباراتي النجمة والحالة، والمحرق والرفاع الشرقي، في نفس التوقيت، من أجل إتاحة الوقت للجماهير البحرينية لمشاهدة الكلاسيكو.

التنافس في نسب المشاهدة

وجاء الاختيار الجديد لموعد الكلاسيكو هذا الموسم، من جانب رابطة الدوري الإسباني، بسبب تراجع نسب مشاهدة الكلاسيكو في الموسمين الماضيين، أمام المباريات الكبرى في الدوري الإنجليزي “البريمييرليج”، مثل كلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد، أو ديربي مدينة مانشستر.

ووفقًا لإحصائية نشرتها شبكة “سكاي سبورتس”، فإن نسب المشاهدة لمباراة الكلاسيكو الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، بالموسم قبل الماضي، وتحديدًا في 22 مارس/ أذار 2015، تخطت نسب مشاهدة الكلاسيكو الإسباني، رغم أن المبارتين أجريتا في نفس اليوم.

وأقيمت وقتها مباراة برشلونة وريال مدريد، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جرينيتش، ما جعلها تخسر المتابعة الكثيفة في دول جنوب شرق آسيا، بينما أقيمت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينيتش.

كما أن مباراة ديربي مدينة مانشستر، بين يونايتد وسيتي، تفوقت الموسم الماضي، في نسب المشاهدة على مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، لنفس السبب، وفقًا لصحيفة “ميرور” الإنجليزية.

كووورة

شام تايمز

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