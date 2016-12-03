مركز حميميم: هذه هي بنود اتفاق خان الشيح في ريف دمشق!

كشف المركز الروسي في “حميميم”، عن تفاصيل الصفقة الخاصة بخروج المسلحين من بلدة خان الشيح في ريف دمشق.

وأوضح المركز في بيان نقلته وسائل اعلام، أن ” 3010 أشخاص، بينهم 1846 مسلحا و1164 من أفراد عوائلهم، غادروا بلدة خان الشيح في الفترة 28 نتشرين الثاني – 1 كانون الأول على متن حافلات قدمتها السلطات السورية، وتوجهوا إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.”

وأضاف المركز أنه “من المتوقع نقل 100 مسلح آخر و300 من أفراد عوائلهم إلى إدلب خلال الأيام القريبة القادمة”.

كما كشف المركز أن المسلحين سلموا السلطات السورية الأسلحة التي كانت بحوزتهم، وهي عبارة عن دبابتين، وعربتين لنقل المشاة، و4 مدافع مضادة للجو، و3 منظومة إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدروع “دراغن”، وما يربو عن 400 قطعة من الأسلحة الخفيفة.

وكانت وكالة (سانا) الرسمية أفادت يوم الخميس, بانتهاء تنفيذ اتفاق المصالحة بين الجيش النظامي وفصائل مقاتلة في خان الشيح، وتم بموجب الاتفاق تحرير 23 مختطفا من المدنيين والعسكريين, وفقا للمصادر.

وكان الجيش النظامي قد سيطر على خان الشيح و13 قرية مجاورة، بعد أن كانت خاضعة لسيطرة مسلحي تنظيمات “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقا)، و”أحرار الشام” و”سيف الشام” منذ عام 2012.

يشار الى انه تم التوصل لعدة اتفاقات مصالحة في الاونة الأخيرة شملت مناطق بريف دمشق مثل داريا والمعضمية وقدسيا والهامة، اصافة لاتفاق في حي الوعر بحمص.

شام تايمز

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