أمطار بعدد من المحافظات .. الحرارة تميل للارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام محذرة من حدوث الصقيع ليلاً على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج وغدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية.

وشهد عدد من المحافظات هطلات مطرية أغزرها في الناصرة بمحافظة حمص 85 مم.

وبينت نشرة مشروع الاستمطار في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كميات الامطار الهاطلة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم حيث سجلت في ريف دمشق بالحرمون 30 مم وسرغايا 5ر24 مم والزبداني 10 مم ومضايا 9 مم وميسلون 18 مم ويبرود 7 مم والنبك 1 مم وجديدة الشيبانى 5 مم وعسال الورد 36 مم وقطنا 7 مم والتل 5ر9 مم وفي المزة وقاسيون بدمشق 3 مم ومساكن برزة 5ر2 مم وساحة الحجاز 4 مم والكسوة 5ر4 مم والمشرفة 3 مم ودوما 5ر2 مم ودوار المطار 7ر2 مم وعقربا 6 مم وفي كل من الجراجير والنبك 1 مم.

وفي مدينة السويداء سجلت 5 مم وفى صلخد 20 مم ومثلها في عين العرب وشهبا 2 مم والصورة الصغيرة 5ر3 مم.

فيما بلغت في درعا 5ر1 مم وتل شهاب 7 مم والشيخ مسكين 10 مم والصنمين 5 مم وازرع 9 مم وبصرى 5ر2 مم والمسيفرة 2 مم.

ووصلت كميات الهطل بالقنيطرة إلى 34 مم وحضر 55 مم وفى الناصرة بحمص 85 مم وفي مرمريتا 5ر75 مم وشين 70 مم.

وفي قلعة الحصن 74 مم والعريضة 34 مم وتلكلخ 51 مم وفي مدينة حمص 1ر4مم والمخرم 3 مم.

أما مدينة حماة فبلغت نسبة الهطول فيها 9ر4 مم وفى عين حلاقيم 50 مم ومصياف 30 مم والرصافة 48 مم ووادى العيون 10 مم وربعو 5 مم والحميري 11 مم ومحردة 2 مم والسلمية 8ر5 مم والصبورة 4 مم والسعن 2 مم وفي شطحة بالغاب 30 مم وعين الكروم 40 مم والكريم 16مم وافاميا 13مم والسقيلبية 5 مم.

وفي محافظة طرطوس وصلت كميات هطول الأمطار في القدموس إلى 5ر34 مم والشيخ بدر 18 مم وصافيتا 5ر29 مم والدريكيش 24 مم ومشتى الحلو 5ر38 مم وطرطوس 5ر4 مم والصفصافة 31 مم وبانياس 7 مم.

فيما سجلت كميات الهطول في اللاذقية في المزيرعة 9 مم وصلنفة 14 مم والقرداحة 18 مم والحفة 7 مم والقطيلبية 5ر8 مم وصلنفة 32 مم ومطار الباسل 3ر53 مم والبهلولية 2مم ووادي قنديل 8 مم.

وفي حلب بلغت كمية هطول الأمطار 4 مم وفي عفرين 6 مم وفي اعزاز والسفيرة 5ر1 مم.

وفي محافظة الحسكة بالمالكية 3 مم والدرباسية 4 مم والزهيرية 2 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

السبت الأحد الاثنين دمشق 16/6 17/6 18/6 القنيطرة 10/5 12/5 13/5 درعا 15/9 16/9 17/9 السويداء 11/7 12/7 13/7 حمص 12/7 12/6 11/6 حماة 14/9 14/8 13/8 الحسكة 14/5 14/5 15/5 اللاذقية 17/14 18/14 17/14 طرطوس 17/14 18/14 17/14 حلب 11/6 11/5 10/5 ادلب 12/5 12/4 11/4 دير الزور 15/8 14/8 15/7 الرقة 13/6 12/6 13/5

سانا

شام تايمز

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