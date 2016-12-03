بولندي يخرج من ثلاجة الموتى و يكمل سهرته في حانة !

عاش رجل بولندي تجربة فريدة من نوعها، بعدما أفرط في شرب الخمور، إذ قضى ليلة كاملة في ثلاجة الموتى، بعدما جرى اعتباره ميتا.

و أصيب الشخص المسمى كامل بنوبة قلبية، وجرى نقله إلى مستودع للأموات، بعدما ساد الظن بأنه فارق الحياة، بشكل نهائي.

لكن حارس المستودع سمعوا ضجيجا منبعثا من الثلاجات، بعد فترة قصيرة، قبل أن يدخل ويجد أن أحد من تم إيداعهم لم يكن ميتا.

وبحسب قناة سكاي نيوز ، طلب “العائد من ثلاجة الموتى” بطانية من الحارس، متأثرا بدرجة الحرارة المتدنية، لكن عاد بشكل طبيعي إلى أصدقائه.

والطريف في الأمر أن الرجل، الذي خرج من تجربة مروعة، ذهب مباشرة إلى الحانة بعد خروجه من مستودع الأموات، عوض قصد بيته لأخذ قسط من الراحة.

شام تايمز

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