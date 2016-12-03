السجن لمعلمة بريطانية مارست الجنس مع تلميذها القاصر

حكم على معلمة بالسجن لأكثر من سنتين، بعدما قامت بأعمال جنسية مع تلميذ قاصر على متن طائرة أثناء العودة من رحلة مدرسية، حيث قامت المعلّمة “جيل ميلدروم جونز” البالغة من العمر 37 عاماً، أيضا، بمداعبة تلميذها القاصر على متن حافلةٍ صغيرة أثناء العودة إلى المنزل.

وسمعت المحكمة أن هذه المعلمة والتلميذ تقاربا أكثر من بعضهما البعض خلال رحلةٍ مدرسيّةٍ في العام الماضي، إذ أصبحا يتنّزهان معاً بمفردهما.

ويذكر أن “ميلدروم جونز” قامت بداية بالأفعال الجنسيّة على المراهق في حافلةٍ صغيرة، كان على متنها تلاميذ آخرون.

بعدها، مارست الجنس معه وشجّعته على أن يقوم هو أيضاً بهذه الأفعال عندما كانا في مكان منعزل بمفردهما.

ومن ثمّ قامت أيضاً بأعمالٍ جنسيّة مع الصّبي على متن الطّائرة أثناء رحلة دامت 10 ساعات في طريق العودة إلى إنجلترا.

ولفتت المحكمة أيضاً إلى أنّ هذه المعلمة قد أرسلت إلى الصّبي رسائل جنسيّة بعد عودتهما إلى المملكة المتّحدة، ولكن لم يكن هناك أيّ اتصال جسدي بينهما.

(SPUTNIK)

شام تايمز

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