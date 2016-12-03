روسيا : سرقة كافيار بقيمة 267 ألف دولار في موسكو !

تمكن مجهولون من سرقة حاويات تحتوي على كافيار بقيمة 40 مليون روبل عن طريق فتح فجوة في أحد المستودعات شرقي مدينة موسكو في روسيا.

ووفقا للمتحدث باسم قيادة الشرطة في المدينة “وقع الحادث بعد ظهر يوم الاثنين الماضي ، حيث تلقت الشرطة اتصالا من الرئيس التنفيذي للشركة التي تملك المستودع وتم الإبلاغ عن الحادث، وبعد وصول عناصر الشرطة إلى المكان، تم العثور على فجوة في حائط المخزن المطل على شارع (إلكترودنايا) حيث تمكن السارق عبر تلك الفجوة من سرقة حاويات بلاستيكية تحتوي على كافيار يقدر ثمنه بـ 39 مليون و 586 ألف روبل”.

ووفق ما نقلت قناة روسيا اليوم ، أكدت السلطات في المدينة أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة والعثور على الفاعل.

وفي حادثة مماثلة تعرض أحد مخازن الكافيار في روسيا في مطلع تشرين الثاني لسرقة 13 طن من الكافيار الأحمر، حيث قام اللصوص بسرقة حاويات بأوزان (11و 13 كغ) تحتوي على كافيار بقيمة 23.5 مليون روبل.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes