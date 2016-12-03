بالفيديو .. حارس مرمى ينقذ فريقه بضربة مقصية في الوقت القاتل

ليس غريباً في ملاعب الكرة العالمية مشاهدة حراس مرمى يصعدون إلى الهجوم لمساعدة زملائهم في خط المقدمة لتسجيل الأهداف، خاصة في حالة ما اذا كان الفريق متأخراً في النتيجة و أنّ المباراة تشرف على نهايتها.

وليس غريباً أيضاً أن تُكلل تلك المحاولات بتسجيل حراس المرمى للأهداف، ولكل الغريب في الأمر والذي أثار دهشة وإعجاب المتتبعين هو الطريقة الرائعة والخرافية التي نجح بها حارس افريقي في تسجيل هدف التعادل لفريقه.

وقد سجل حارس نادي باروكا هدفا خرافياً من ضربة مقصية سكنت شباك نادي أورلاندو بيراتس فى الدقيقة الأخيرة من المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي ، لحساب الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز لجنوب إفريقيا لكرة القدم .

وسجل الحارس أوسكريان ماسولوكى هدفه الرائع في الدقيقة 90 من المباراة، ليمنح بذلك التعادل لفريقه ويسمح له باحتلال المركز العاشر في ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة بينما يتواجد أورلاندو بيراتس في المرتبة السادسة بـ 17 نقطة.

شام تايمز

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