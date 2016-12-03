تناول الطعام برفقته يومياً .. ألماني يعيش مع جثة شقيقه لأربعة أسابيع !

إحتفظ رجل ألماني بجثة أخيه في منزله لمدة 30 يوماً، وعامله وكأنه لا يزال على قيد الحياة، في مدينة روستوك، شمالي ألمانيا.

وبحسب ما نشرت صحيفة بيلد يوم أمس الخميس، فقد عثرت الشرطة على جثة الرجل البالغ من العمر 45 عاماً متحللة على كرسي في طاولة المطبخ في منزل أخيه البالغ من العمر 49 عاماً.

وأضافت الصحيفة أن الرجل اتصل بالشرطة وأخبرهم أنه لا يستطيع تحمل رائحة الجثة المتعفنة.

وأخبر الرجل الصحيفة أن شقيقه قد توفي في مساء يوم 31 تشرين الأول، وأضاف : “منذ وفاته عشت معه وكأنه لم يمت حيث تناولت الطعام بجانبه وكأن شيئا لم يحدث “.

وقال أحد عناصر الشرطة للصحيفة: “لم أشهد مثل هذه الحوادث منذ ثلاثين عاما”.

وذكرت الصحيفة أن الشقيقين عاشا مع بعضهما البعض لأكثر من عشرين عاماً.

وتحقق الشرطة حالياً مع الرجل حول إمكانية تسببه بوفاة أخيه عبر عدم تقديم المساعدة له.

شام تايمز

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