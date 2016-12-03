شركة Altice الأمريكية تطرح إنترنت بسرعة 10 غيغابايت بالثانية

أعلنت شركة “Altice” المتخصصة في تشغيل كابلات الإنترنت عن خطتها لإطلاق خدمة النطاق العريض فائقة السرعة كجزء من توسعها في الولايات المتحدة بحسب ما ذكر موقع “ذا بيزنس تايمز”.

ونقل الموقع عن فرع شركة “Altice” في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أصبح رابع أكبر مشغل كابلات تصريحه بأنه سينشر اتصالات الألياف البصرية لسرعات الإنترنت تصل إلى 10 جيجابايت في الثانية الواحدة في المناطق التي يخدمها،

مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أعلنت “جوجل” أنها تقلص خططها لتوسيع خدمة الألياف مع سرعات الإنترنت فائقة السرعة.

(الرياض)

شام تايمز

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