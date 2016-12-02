دمشق تغرق .. سوريون يسخرون “مطلوب مهرب مع بلم من الأمويين للفحامة”

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة دمشق منذ صباح أمس الخميس إلى غرق الكثير من المنازل وانقطاع الطرق الرئيسية في العاصمة التي غمرتها المياه، وتم توجيه الاتهامات للحكومة السورية بالتقصير واتخاذ إجراءات تسببت بهذه الفيضانات على خلفية إغلاقها فتحات مجارير الصرف الصحي.

وسخر سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي من الحال التي وصلت إليها العاصمة دمشق، وسط حالة من الانتقادات ضد الحكومة واتهامها بالتقصير وانشغال الوزراء بالسرقة دون الاهتمام بالأمور الخدمية.

وكتب أحدهم قائلاً خلال تعليقه على منشور في صفحة “يوميات قذيفة هاون”: ” مطلوب مهرب ابن حلال مع بلم للتهريب من ساحة الأمويين إلى الفحامة والسعر بنور الله”، وغرد آخر قائلاً: ” بعد نجاح وزارة الأوقاف بهطول الأمطار بعد صلاة الاستسقاء، نطالب نحن الشعب المحروم من الكهرباء بإقامة صلاة الاستكهراب الجمعة الجاية لتوليد الكهرباء، أقسم بالله شي بجنن المصاري يلي اندفعت بهل البلد على البطاريات واللدات والانفلترات بتكفي حق فيول لتوليد الكهرباء لعشر سنين بس فساد كبير وكاسك يا وطن”.

وتشهد دمشق، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، هطول أمطار غزيرة أدت إلى حصول فيضانات وغرق الكثير من المنازل في دمشق ومحيطها.

ووجه العديد من الأهالي نداءات استغاثة نتيجة غرق العديد من البيوت دون أن يحرّك أحد ساكناً، حيث وقف عاجزاً عن تقديم المساعدة. وشهدت المدينة أزمة مرور خانقة وتوقف السير في الكثير من الشوارع والطرق.

شام تايمز

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