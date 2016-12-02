الحكومة تمنع استيراد اللحم المجمد وتسمح استيراد العجول.. لحامون: اسعار اللحوم سترتفع 20% .

قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بسام حيدر لـ ميلودي اف ام إنه تم منع استيراد اللحوم المجمدة لقلة الاقبال عليه على حد تعبيره، بينما توقع لحامون ارتفاع سعر لحم العجل البلدي والخاروف أكثر من 20%. .

وأوضح بسام حيدر ضمن برنامج “مين المسؤول”، مع الصحفي حازم عوض، أن ماحدث في اجتماع الحكومة الاخير، هو ليس منع استيراد مواد مسموحة مسبقاً، وإنما بحث طلبات ادراج مواد لم تكن مدرجة ضمن قوائم المواد المسموح استيرادها. .

بدوره، أكد رئيس جمعية اللحامين أدمون قطيش لـ ميلودي، أن استيراد اللحم المجمد كان مسموحاً، وهناك كميات مستوردة بشكل نظامي في الأسواق، وهي ساعدت على خفض سعر لحم العجل والخروف البلدي،

مشيراً إلى أن منع استيراد هذه اللحوم سيرفع سعر اللحم البلدي 20%. . وعاد معاون وزير الاقتصاد ليكشف أن الوزارة سمحت باستيراد العجول الحية، ماقد يساعد بتأمين اللحوم وعدم رفع اسعارها، وفقاً لحديثه. .

وحول منع استيراد “الاندورمي” أكد حيدر أن الوزراة لم تمنع استيراد المواد الاولية التي تدخل في الصناعة، وإنما المواد المصنعة الجاهزة،

مشيراً إلى وجود قيود على استيراد المواد الأولية من بعض البلدان التي لم يسمها مقابل تشجيع استيراد المواد الاولية من الدول الصديقة

شام تايمز

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