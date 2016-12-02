هل تريد التخلص من دهون البطن؟ اذاً اشرب هذا الخليط الطبيعي قبل النوم

تعتبر دهون منطقة البطن من الدهون الصعب خسارتها خاصة مع التقدم بالعمر، كما انها وجودها هو نتيجة عددا من الامراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب والاوعية الدموية.

وللتخلص من دهون هذه المنطقة، ينصح موقع Home Healthy Recipes بالمواظبة على شرب خليط طبيعي، يمكن تحضيره بمواد موجودة في المنزل، تعتبر من اكثر المكونات فعالية لحرق الدهون، بالاضافة الى انه يساعد على تطهير الجسم من السموم ويزيد من عملية الاستقلاب.

ما تحتاجه لتحضير هذا الخليط، نصف ليتر من الماء، ليمونة واحدة، حفنة من البقدونس، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور، ملعقة صغيرة من الخل وعود قرفة او ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. تخلط المكونات في الخلاط ويشرب الخليط كل ليلة قبل الذهاب الى النوم.

ويستخدم البقدونس في هذا الخليط لفوائده الصحية العديدة، اذ تعتبر مفيدة للكلى والتهابات المثانة ومحاربة الاجهاد ومضاد للالتهابات، كما يستخدم في الوقاية من السرطان وتنقية الدم ويحتوي على الفلافونويد المضاد للاكسدة.

شام تايمز

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