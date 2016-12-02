18 قتيلاً بانقلاب حافلة في بحيرة وسط الصين

لقي 18 شخصاً مصرعهم، يوم الجمعة، جراء سقوط حافلة في بحيرة على جانب الطريق في مقاطعة هوبي وسط الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن مسؤول مكتب المعلومات لحكومة المدينة وانغ داو تشيانغ قوله، إن حافلة تُقل 20 شخصا سقطت في بحيرة على جانب الطريق قرب بلدة مياولينغ في مدينة اتشو في الساعة الـ 6 صباحا.

وتابع المسؤول انه تم إنقاذ شخصين والإسراع بهما إلى أحد المشافي حيث يتلقيان العلاج الطبي المناسب بعد تعرضهما لإصابات غير خطيرة، بينهما سائق الحافلة ولقبه لي يخضع لاحتجاز الشرطة.

من جانبه قال مسؤول سلامة العمل والمراقبة في المدينة ما يي تشون، إن “الضباب الكثيف وانخفاض مجال الرؤية الذي وصل إلى أقل من 100 متر قد يكونان على صلة بوقوع الحادث”.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات وقوع الحادث.

وتمثل حوادث المرور القاتلة مشكلة خطيرة في الصين حيث تنتهك قوانين السير باستمرار.

وأظهرت احصائيات منظمة “الصحة العالمية” ان 260 الف شخص قضوا على الطرقات الصينية سنة 2013. فيما لقي 58 ألف و22 شخصاً مصرعهم العام الماضي.

شام تايمز

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