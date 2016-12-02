جاويش أوغلو: الرئيس بشار الأسد مسؤول عن مقتل 600 ألف شخص ولاينبغي أن يحكم

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الجمعة، ان الرئيس بشار الأسد لا ينبغي أن يحكم دولة لأنه مسؤول عن مقتل 600 ألف شخص.

وأوضح تشاووش أوغلو رداً على سؤال عن الأسد في مؤتمر صحفي ببيروت، بعد لقاء نظيره اللبناني جبران باسيل، أنه “ما من شك أن الرئيس السوري مسؤول عن مقتل 600 ألف شخص وأن من له سجل مثل هذا لا ينبغي أن يحكم دولة”.

وكانت تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً بأن هدف “درع الفرات” هي “الإطاحة بالأسد”، أثارت استغراب موسكو، تلاها تراجع أردوغان عما قاله.

ودعا تشاووش أوغلو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا ووصف الوضع في حلب بـ”الخطير” .

وكانت الأمم المتحدة وجهت يوم الاثنين نداء عاجلاً لأطراف الصراع في سوريا، لوقف القصف على الأحياء الشرقية من حلب، والسماح بإيصال مساعدات للمحاصرين هناك، تلاها تصريح المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا بأنه غير قادر على تحديد المدة الزمنية التي قد يصمد بها شرق حلب في ظل التصعيد العسكري هناك.

وتشهد الاحياء الشرقية في مدينة حلب تصعيدا في عمليات القصف, ماادى الى سقوط عشرات الضحايا وخروج مشاف عن الخدمة, حيث وصفت مصادر معارضة مايجري بحلب بالمجزرة, متهمة الطيران النظامي والروسي بالمسؤولية عن ذلك..

شام تايمز

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