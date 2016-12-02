البرد يقتل طفلين سوريين بمخيم الركبان على الحدود الأردنية

توفي طفلان سوريان، يوم الخميس، نتيجة انعدام وسائل التدفئة وضعف الرعاية الصحية في مخيم الركبان للاجئين السوريين على الحدود الأردنية السورية.

ونقلت وسائل إعلام عن ناشطين قولهم إن أحد الطفلين يبلغ من العمر عاما ونصف العام، فيما لم تتجاوز الطفلة السابعة من عمرها.

ويؤوي مخيم الركبان نحو 85 ألف شخص، ويعاني الأهالي أوضاعا إنسانية صعبة، بسبب إغلاق الأردن حدوده في وجه اللاجئين عقب تفجير تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) سيارة ملغمة في نقطة حرس أردنية قرب مخيم الركبان في حزيران الماضي، مما أودى بحياة سبعة اشخاص.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت في أيلول الماضي السلطات الأردنية بتسهيل عبور المساعدات الإنسانية لعشرات آلاف اللاجئين السوريين العالقين على حدودها الشمالية الشرقية في مخيم الركبان.

وكان الاردن، وبسبب مخاوف امنية، خفض عدد نقاط عبور اللاجئين القادمين من سورية من 45 نقطة عام 2012 الى خمس نقاط شرق المملكة عام 2015، ثلاث منها مخصصة للجرحى، فيما خصص معبران هما الركبان والحدلات للاجئين.

شام تايمز

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