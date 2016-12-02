الأحوال الجوية السيئة تتسبب بإغلاق مينائي طرطوس وبانياس

أدت الأمطار والأحوال الجوية مساء الخميس، لإغلاق ميناء طرطوس ومصب النفط في بانياس بوجه الملاحة البحرية، حيث وصلت سرعة الرياح الى أكثر من 35 عقدة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير الموانئ البحرية ميثم ابراهيم اليوسف قوله، أن إغلاق الميناء والمصب “يأتي حرصا على سلامة السفن والمراكب البحرية”.

وتابع اليوسف، انه تم إيقاف الحركة الملاحية تماما من وإلى الميناء والمصب، متوقعا استمرار هذه الفعالية الجوية حتى مساء اليوم.

وبلغت كميات الأمطار الهاطلة خلال الـ24 ساعة الماضية في مدينة طرطوس 73 مم، وبانياس 50 مم، وذلك بحسب نشرة مشروع الاستمطار في وزارة الزراعة.

يشار الى ان سوريا والمنطقة تتأثر بامتداد منخفض جوي رطب، أدى لتساقط الأمطار في معظم المحافظات.

شام تايمز

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