فشل المحادثات بين الفصائل المعارضة وروسيا في تركيا .. معارض سوري يتهم روسيا بالمماطلة .. قوات النظام تعلن سيطرتها على مناطق جديدة بحلب

وجه مسؤول كبير بالمعارضة السورية، يوم الجمعة، اتهاماً لروسيا بالمماطلة وعدم الجدية في أول محادثات تجري بين موسكو وجماعات معارضة من مدينة حلب.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن مقاتلي المعارضة انضموا للمحادثات مع مسؤولين روس كبار قبل نحو أسبوعين في محاولة لتأمين توصيل المساعدات ورفع الحصار عن شرق حلب.

وكان “الائتلاف الوطني” المعارض, أعلن يوم الخميس, ان اجتماعات جرت بين الجانب الروسي وفصائل عسكرية في حلب منذ ايام, برعاية تركية, دون التوصل لنتائج ملموسة.

ونوه المسؤول الى انه توجد “مماطلة شديدة من الروس”، مضيفاً أن “الدول العربية والولايات المتحدة إذا ما دخلت على الخط نحن أمام مأساة حقيقية إذا الأمور استمرت على نفس الوتيرة.”

وبالتزامن مع ذلك، حققت القوات النظامية وحلفاءها تقدماً جديداً في حلب، وبحسب ما نشرت وسائل إعلام النظام، فإن الميليشيات سيطرت على منطقة الحلوانية وطريق الباب.

وبعد الإعلان الخجول عن تشكيل “جيش حلب” عبر وسائل الإعلام، لم تصدر أية معلومات رسمية أو غير رسمية عن الجيش الجديد الذي يفترض أن يكون قد تم تشكيله باجتماع كل الفصائل في حلب المحاصرة، باستثناء فتح الشام (جبهة النصرة).

وتشكل حلب محور المحادثات الدولية, في الاونة الاخيرة, كما بدأ مجلس الأمن الدولي امس اجتماعا طارئا, بطلب من فرنسا بشأن الوضع المتدهور شرق حلب, وسط تصاعد اعمال القصف والعمليات العسكرية, التي ادت الى سقوط عشرات الضحايا وخروج مشاف عن الخدمة, حيث وصفت مصادر معارضة ما يجري في بحلب بالمجزرة, متهمة الطيران النظامي والروسي بالمسؤولية عن ذلك.

يذكر أن روسيا تعتبر الحليف الأقوى للنظام السوري، حيث ساعد تدخلها العسكري الذي بدأ منذ أيلول 2015، على استرداد العديد من المناطق من قبضة المعارضة المسلحة, بما في ذلك شرق حلب حيث استعادت القوات النظامية وحلفاؤها مؤخراً مساحات كبيرة منها من مقاتلي المعارضة.

شام تايمز

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