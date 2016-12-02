الحرارة أدنى من معدلاتها … وغداً السبت بداية انحسار المنخفض

تواصل درجات الحرارة انخفاضها، يوم الجمعة، لتبقى أدنى من معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي، مع توقعات بهطل زخات متفرقة من المطر فوق أغلب المناطق.

وقالت مديرية الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة توالي انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة يمتد في طبقات الجو كافة.

ولفتت الأرصاد الى ان عدد من المحافظات شهدت هطولات مطرية أغزرها في حضر بمحافظة القنيطرة 151 مم.

ومن المتوقع ان يستمر الجو بين الغائم جزئياً والغائم مع هطل زخات متفرقة من المطر فوق أغلب المناطق، بينما يميل الجو للاستقرار ليلاً مع تحذيرات من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب بأغلب المناطق الداخلية.

وتتجاوز سرعة الرياح 50 كم بالساعة وتكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة وتخف سرعتها ليلاً، بينما يكون البحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وأشارت الأرصاد الى ان الحرارة تبدأ يوم السبت ميلانها للارتفاع قليلاً، مع بقائها قريبة من معدلاتها.

وبلغت أعلى كميات الأمطار هاطلة في دمشق بمنطقة المزة حيث سجلت 53 مم، في حين سجلت الأمطار في عين العرب بالسويداء كمية 36 مم، وفي درعا بالشيخ مسكين سجلت الأمطار 25 مم، فيما شهدت منطقة حضر في القنيطرة أعلى كمية هطول مسجلة 151 مم.

وتوقعت الأرصاد ان تسجل الحرارة في دمشق يوم الجمعة 5/11، وفي السويداء 3/11، وفي درعا 5/12، وفي حمص 6/10، وفي طرطوس5/11، وفي الحسكة 5/12، وفي حلب 5/11.

بينما متوقع ان تسجل يوم السبت في دمشق 6/12، وفي السويداء 4/12، وفي درعا 6/13، وفي حمص 7/11، وفي طرطوس 12/17، وفي الحسكة 6/11، وفي حلب 6/12.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes