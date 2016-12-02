انتهاء تنفيذ المصالحة في خان الشيح والتوصل لاتفاق في التل بريف دمشق

اعلنت وكالة الانباء (سانا), يوم الخميس, عن انتهاء تنفيذ اتفاق المصالحة بين الجيش النظامي وفصائل مقاتلة في خان الشيح والتوصل لاتفاق اخر لإخلاء السلاح والمسلحين من مدينة التل بريف دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة انه تم “انتهاء تنفيذ اتفاق المصالحة في خان الشيح بعد تسليم المسلحين السلاح وتسوية أوضاع معظمهم وتأمين خروج من تبقى منهم”.

وبينت المصادر أن “السلاح الذي سلمه المسلحون يتضمن عشرات العربات المدرعة والصواريخ والار بي جي ومئات القناصات والبنادق الآلية وكميات من الذخيرة” .

وتم بموجب الاتفاق تحرير 23 مختطفا من المدنيين والعسكريين, وفقا للمصادر.

وتم التوصل مؤخرا الى اتفق مصالحة بين النظامي وفصائل مقاتلة في خان الشيح بريف دمشق، حيث سيتم نقل المسلحين الى ادلب شمالاً.

وفي سياق متصل, كشفت المصادر عن أنه تم “التوصل لاتفاق في مدينة التل بريف دمشق ينهي المظاهر المسلحة في المدينة ويعيد الحياة الطبيعية إليها”.

وكانت لجنة المصالحة في مدينة تل منين في ريف دمشق الشمالي عقدت واخر الشهر الماضي اتفاقاً مع الجيش النظامي، يقضي بخروج المسلحين مع اسلحتهم الخفيفة الى أي جهة يختارونها، وتشكيل لجنة من الأهالي تشرف على المدينة.

يشار الى انه تم التوصل لعدة اتفاقات مصالحة في الاونة الأخيرة شملت مناطق بريف دمشق مثل داريا والمعضمية وقدسيا والهامة، اصافة لاتفاق في حي الوعر بحمص.

شام تايمز

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