3 إصابات جراء حرائق بعدة مناطق بدمشق … أضخمها التهم محال بسوق الحميدية

أصيب 3 أشخاص جراء حريق اندلع بمنزل في حي المزة 86 مدرسة بدمشق، بينما أدى حريق آخر نشب في عدد من المحال التجارية بسوق الحميدية لأضرار مادية دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة الشرطة لم تسمه، قوله أن حريقا نشب فجر اليوم ويرجح أن يكون سببه ماس كهربائي في أحد المحال التجارية في سوق مردم بيك بالحميدية وامتد إلى تسعة محال أخرى.

وأوضح المصدر أن 4 محال تجارية تضررت بشكل كامل، فيما لحقت أضرار جزئية بالمحلات الباقية.

وعمل فوج إطفاء دمشق على إخماد الحريق، بحسب المصدر الذي أشار الى أن الحريق تجدد صباح اليوم وقام رجال الإطفاء بإطفائه من جديد.

وفي المزة 86 مدرسة، قال المصدر أن حريقا نشب في منزل ناجم عن ماس كهربائي أدى إلى إصابة 3 أشخاص بحروق خفيفة إلى متوسطة و إلحاق أضرار في المنزل.

كما نشب حريق آخر بذات السبب في مشغل خياطة على اتستراد المزة وخلف أضرارا مادية في المشغل دون إصابات، وفقا للمصدر.

ومن جانبها، قالت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ان حريقاً نشب صباح الجمعة في ساحة المرجة بدمشق، دون تسجيل إصابات.

يشار الى ان سوق العصرونية في دمشق القديمة، شهد في 23 نسيان الماضي، حريقاً ضخماً أدى الى احتراق عشرات المحال والمستودعات خلف أضراراً مادية كبيرة.

شام تايمز

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