مشهد يومي .. ضحايا بقذائف على احياء بمدينة حلب

سقط قتلى وجرحى , يوم الخميس، جراء سقوط قذائف على احياء المشارقة وبستان الزهرة والفيض بمدينة حلب.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة المحافظة قوله ان “حي الفيض تم استهدافه بقذيفة صاروخية أدت إلى سقوط 6 قتلى بينهم طفلان وامرأة وإصابة 8 بجروح ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

وفي سياق متصل, تحدثت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذائف صاروخية طالت أحياء المشارقة وبستان الزهرة والفيض , مما ادى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف الاهالي.

كما تم استهداف محيط الملعب البلدي بقذيفة صاروخية وانباء عن قتلى وجرحى في صفوف المدنين, وفقا للمصادر.

واضافت المصادر ان قذائف صاروخية سقطت ايضا على حي الاعظمية وسيف الدولة بمدينة حلب.

وكانت قذائف سقطت أمس على أحياء الأعظمية وسيف الدولة وحلب الجديدة والفرقان في مدينة حلب ماادى الى سقوط ضحايا.

وتشهد مناطق عدة في حلب, والخاضعة لسيطرة النظام, في الفترة الأخيرة تجدد للقذائف بشكل شبه يومي ما يؤدي الى سقوط ضحايا ووقوع اضرار مادية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة, لاسيما الاحياء الشرقية, للقصف المستمر من الطيران الروسي والنظامي ما يؤدي الى مقتل وجرح العشرات.

شام تايمز

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